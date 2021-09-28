Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн заявил, что не сомневается в триумфе своего коллектива в поединке Лиги чемпионов с "Динамо".
34-летнего наставника цитирует Kicker.
"Динамо" - обычно фаворит своего чемпионата, что они и показывают. Это очень молодая и талантливая команда, а Виктор Цыганков весьма востребованный игрок. В матчах с "Шахтером" и "Бенфикой" они компактно действовали в центре, оборонялись низко даже форвардами. Но я уверен, что мы выиграем этот поединок. Мы хотим оставаться на вершине группы", - отметил Нагельсманн.
Напомним, что противостояние "Бавария" - "Динамо" 29 сентября начнется в 22.00.
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Бавария - Динамо: перед матчем
- "Динамо" в 1-м туре дома сыграло вничью с "Бенфикой" - 0:0.
- "Бавария" на выезде разгромила "Барселону" - 3:0.
- "Бавария" и "Динамо" имеют богатую историю противостояний: команды 10 раз играли между собой. 4 раза победителем из битвы выходили киевляне, 5 раз сильнее были "рекордмейстери", а еще один матч завершился вничью.
- Перед встречей с "Баварией" динамовцы в рамках УПЛ обыграли "Рух" (2:0). А немецкий клуб в своем национальном первенстве победил "Гройтер Фюрт" (3:1).
- "Динамо" потеряло перед матчем своего ведущего игрока.
- Обслуживать поединок будет итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.