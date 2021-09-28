Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн заявил, что не сомневается в триумфе своего коллектива в поединке Лиги чемпионов с "Динамо".

34-летнего наставника цитирует Kicker.

"Динамо" - обычно фаворит своего чемпионата, что они и показывают. Это очень молодая и талантливая команда, а Виктор Цыганков весьма востребованный игрок. В матчах с "Шахтером" и "Бенфикой" они компактно действовали в центре, оборонялись низко даже форвардами. Но я уверен, что мы выиграем этот поединок. Мы хотим оставаться на вершине группы", - отметил Нагельсманн.