"Бело-синие" пожалуют в гости к действующим чемпионам Германии.

Киевское "Динамо" 29 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет на выезде против немецкой "Баварии". Встреча состоится в Мюнхене на "Альянц Арене".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Бавария - Динамо.

Бавария - Динамо: где смотреть матч

Противостояние немецкого и украинского клубов в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Начало поединка - в 22.00.

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Бавария - Динамо: перед матчем

"Динамо" в 1-м туре дома сыграло вничью с "Бенфикой" - 0:0.

"Бавария" на выезде разгромила "Барселону" - 3:0.

"Бавария" и "Динамо" имеют богатую историю противостояний: команды 10 раз играли между собой. 4 раза победителем из битвы выходили киевляне, 5 раз сильнее были "рекордмейстери", а еще один матч завершился вничью.

Перед встречей с "Баварией" динамовцы в рамках УПЛ обыграли "Рух" (2:0). А немецкий клуб в своем национальном первенстве победил "Гройтер Фюрт" (3:1).

"Динамо" потеряло перед матчем своего ведущего игрока.

Обслуживать поединок будет итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.

Автор: Артем Будрин