Сборные Италии и Англии поспорят за звание чемпиона Европы.

11 июля состоится финальный матч Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Англия.

Италия - Англия: где смотреть матч

Заключительный матч турнира пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Начало встречи - в 22.00 по киевскому времени.

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Сборная Италии

Итальянская команда является одной из хозяек чемпионата Европы. "Скуадра Адзурра" провела в Риме все три матча группового этапа, а вот в плей-офф на своем поле не играла, но в то же время хорошо познакомилась с "Уэмбли" - два из трех матчей команды прошли именно здесь.

Уже с первого матча на турнире итальянская сборная зарекомендовала себя как один из фаворитов Евро-2020 - "Скуадра Адзурра" эффектно разобралась с Турцией (3:0). Затем с тем же счетом была обыграна Швейцария, а когда выход в плей-офф был уже решенным делом, итальянцы минимально обыграли Уэльс (1:0).

Впервые пропустила Италия в 1/8 финала, где пройти Австрию удалось лишь в овертайме (2:1). Далее команда Роберто Манчини выбила из борьбы крайне непростого соперника Бельгию (2:1), а в полуфинале в серии пенальти была точнее Испании (1:1 и 4:2).

На данный момент сборная Италии не проигрывает уже в 33 матчах подряд, что является ее рекордом. От повторения мирового рекорда, который делят сборные Испании и Бразилии, итальянцев отделяет всего два матча.

Выиграть Евро итальянцы могут во второй раз в своей истории, а в финале сыграют в четвертый раз.

После неудач сборной Италии в последние годы на Евро-2020 мы увидели новую "Скуадру Адзурру", которая демонстрирует яркий атакующий футбол, прессингует и умело выходит из обороны в атаку.

Итальянская сборная на Евро-2020 - это страсть. Эту самую "страсть", а также "гордость и самобытность всех итальянцев" пытались передать даже в дизайне формы итальянской сборной. А известный карикатурист Омар Момани свой рисунок с итальянцами подписал: "Италия = страсть и гордость".

В финале Италии остается доказать лишь то, что ее игроки не только лучше всех поют гимн, но и лучше всех в Европе играют в футбол.

Сборная Англии

Англия - самая домашняя команда Евро-2020. Из шести матчей, которые англичане провели на турнире, сразу пять им довелось играть на "Уэмбли". И только в четвертьфинале против Украины родоначальники футбола играли в Риме.

На групповом этапе сборная Англии минимально обыграла Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и обыграла Чехию (1:0). В плей-офф удалось сперва выбить Германию (2:0), а затем разгромить Украину (4:0). Свой первый гол на турнире команда Гарета Саутгейта пропустила только в полуфинале, где в дополнительное время удалось обыграть Данию за счет скандального пенальти - 2:1.

Вратарь английской сборной Джордан Пикфорд на Евро-2020 на 5 минут превзошел рекорд легендарного голкипера Гордона Бэнкса - он не пропускал на протяжении 725 минут, а Бэнкс - 720.

Главные черты сборной Англии на Евро-2020 - прагматизм и надежность в обороне. Англичане играют, прежде всего, с мыслями о том, чтобы сохранить сухими свои ворота, и лишь в матче против Украины порезвились в атаке, но, как мы помним, это произошло преимущественно за счет стандартных положений.

Однако английских болельщиков все это беспокоит крайне мало. В Англии вновь стала популярной фраза о футболе - "It's coming home" ("Он возвращается домой"), которая родилась во время домашнего Евро-1996. Фанаты одержимы возможной победой на чемпионате Европы и не обращают внимание ни на скандальный пенальти, ни на невыразительную игру.

В любом случае английской команде нужно отдать должное - она уже добилась великолепного результата, а на таких турнирах, как ЧМ и ЧЕ, именно результат превыше всего.

Впереди у англичан - первый финал чемпионата Европы в ее истории и первый финал крупных турниров с 1966 года. И команда "Трех Львов" сделает все, чтобы оставить этот финал за собой.

История противостояний

В общей сложности команды провели друг против друга 28 матчей: у Италии - 11 побед, у Англии - 8. Но в официальных играх соперники встречались лишь 8 раз: у итальянцев - 5 побед, у англичан - 1, еще два раза команды сыграли вничью.

На Евро команды в предыдущий раз пересекались в Украине в 2012 году. Тогда в четвертьфинале итальянцы прошли дальше по пенальти (0:0 и 4:2).

Слова перед матчем

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

"Англия - сильная команда, а Стерлинг является одним из многих отличных игроков, который серьезно прибавил. Мы должны хорошо сыграть против него, но в этой команде есть и другие. Я не знаю, кто будет играть справа, а в центре есть Кейн. Вся их линия атаки хороша, игроки обладают прекрасной скоростью и техникой".

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

"У Италии фантастическая команда. Они не проигрывают больше 30 матчей подряд - это невероятное достижение для любой команды, особенно если речь идет о сборной. Мы знаем, что у них очень опытный тренер, что у них в команде игроки, которые завоевали не один трофей, так что перед нами стоит невероятно трудная задача, но нам не терпится поскорее выйти на поле".

Кто не сыграет?

Италия не сможет рассчитывать на одного из своих лучших игроков на турнире - флангового защитника Леонардо Спинаццолу, который получил серьезную травму в четвертьфинале.

У Англии под вопросом находится участие в матче полузащитника Фила Фодена.

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Жоржиньо, Верратти, Барелла, Кьеза, Инсинье, Иммобиле

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филиппс, Райс, Маунт, Сака, Стерлинг, Кейн

Арбитр

Главным арбитром поединка назначен нидерландский рефери Бьорн Кейперс. Для опытного рефери это будет четвертый матч на Евро-2020.

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Автор: Антон Дударь