Сборная Англии со скандалом вышла в финал чемпионата Европы по футболу, победив Данию в овертайме.
Судьбу матча решил сомнительный пенальти, назначенный в дополнительное время. Его заработал Рахим Стерлинг, а Гарри Кейн не забил с "точки", но успел сыграть на добивании.
Вот как это было:
В сети обсуждают скандальную победу англичан.
Так, ESPN обратил внимание на то, что перед тем, как Стерлинг упал в штрафной, на поле было два мяча. Стерлинг пробегал с мячом рядом с другим игровым снарядом, однако арбитры не остановили игру.
"Почему игру немедленно не остановили?", - задается вопросом болельщик.
Австралийский комментатор и блогер Джейк Бакли опубликовал фото, на которых видно, что один из болельщиков сборной Англии светил лазером в глаза Касперу Шмейхелю перед пенальти. "Позорно", - отметил Бакли.
Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что пенальти не было:
"Это не пенальти. Я не понимаю, почему в таких ситуациях арбитр не идет и не смотрит повтор сам. В такие моменты он должен быть абсолютно уверен в решении", - цитирует Венгера sportbible.com.
Английский рефери Марк Клаттенбург подчеркнул:
"Пенальти спорный. Я бы предпочел, чтобы фол не фиксировали, а затем посмотрели повтор на экране. Поставил бы я такой в большой игре? Не уверен. Но как только есть контакт, его уже нельзя отменить. Здесь был контакт", - приводит его слова Daily Mail.
Знаменитый экс-футболист сборной Англии Гари Линекер, который оскандалился, когда написал, что шведскому футболисту несправедливо показали красную карточку за фол на Артеме Беседине, о пенальти даже не упомянул. В Twitter он написал: "Что касается Рахима Стерлинга, что ж, это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии из всех, что я видел".
Болельщики не согласны и отмечают, что Стерлинг нырял. Фанаты постят видео, "как это было".
Популярной стала фраза "It's diving home" - дословно "Он ныряет домой" (По аналогии с "It's coming home" - "Он возвращается домой" - фразой о футболе, которая используется в Англии во время Евро).
It’s diving home pic.twitter.com/RrpiM8XMAs— Esben Suurballe (@EsbenSuurballe) July 7, 2021
"Да, Стерлинг был великолепен. Жду от него выступления на Олимпиаде в команде по прыжкам в воду".
Yep. Sterling was great. Fully expect him to show up for the Olympic diving team later. pic.twitter.com/pGigdAVk5o— 🏴 Stuart Semple 🇪🇺 (@StuartSemple85) July 7, 2021
"Да, Рахим был великолепен".
Yeah, Raheem was brillant! pic.twitter.com/wG8aHe7iKA— Marcel Kuchta (@Guggti) July 7, 2021
В сети также вспоминили симуляцию Стерлинга в матче с "Шахтером", за которую он заработал пенальти:
"Стерлинг заслуживает Оскар".
Sterling deserves an Oscar. #ItsDivingHome— Vic (@vickerdiha_) July 7, 2021
| #ENGDEN | #EURO2020 | Mount| Foden| Damsagaard| WHAT A GOAL| #ThreeLions | Peter Drury| pic.twitter.com/lUGXN4QKcp
А вот так, по мнению фанатов, выглядела комната с судьями VAR:
Англия - Дания: итоги матча
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Харри Кейн (оценка - 7,7).
- В финале Англия сыграет против итальянцев, которые в серии пенальти обыграли команду Испании. Игра состоится 11 июля.
- Англия впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы по футболу.
- Англия дошла до своего первого большого финала турнира впервые за последние 55 лет. Британцы взяли золотые медали на чемпионате мира 1966 года, который состоялся на их родной земле. 55 лет - это самый длинный разрыв между финальными выступлениями для любой европейской нации в истории двух соревнований.
- Англия выиграла 15 из последних 17 игр на стадионе "Уэмбли" во всех соревнованиях, забив 44 гола и пропустив лишь четыре. Однако их единственное поражение в рамках этой серии состоялось от Дании (0:1 в октябре 2020 года).
- Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд побил рекорд своего соотечественника, который тоже был голкипером команды "Трех львов". В 1966-м году Гордон Бэнкс не пропускал 720 минут, а Пикфорд смог не пропустить 725 минут. Он побил рекорд, и через 300 секунд пропустил шедевральный гол.
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