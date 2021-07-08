Сборная Англии победила Данию благодаря очень неоднозначному пенальти.

Сборная Англии со скандалом вышла в финал чемпионата Европы по футболу, победив Данию в овертайме.

Судьбу матча решил сомнительный пенальти, назначенный в дополнительное время. Его заработал Рахим Стерлинг, а Гарри Кейн не забил с "точки", но успел сыграть на добивании.

Вот как это было:

В сети обсуждают скандальную победу англичан.

Так, ESPN обратил внимание на то, что перед тем, как Стерлинг упал в штрафной, на поле было два мяча. Стерлинг пробегал с мячом рядом с другим игровым снарядом, однако арбитры не остановили игру.

"Почему игру немедленно не остановили?", - задается вопросом болельщик.

Австралийский комментатор и блогер Джейк Бакли опубликовал фото, на которых видно, что один из болельщиков сборной Англии светил лазером в глаза Касперу Шмейхелю перед пенальти. "Позорно", - отметил Бакли.

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что пенальти не было:

"Это не пенальти. Я не понимаю, почему в таких ситуациях арбитр не идет и не смотрит повтор сам. В такие моменты он должен быть абсолютно уверен в решении", - цитирует Венгера sportbible.com.

Английский рефери Марк Клаттенбург подчеркнул:

"Пенальти спорный. Я бы предпочел, чтобы фол не фиксировали, а затем посмотрели повтор на экране. Поставил бы я такой в большой игре? Не уверен. Но как только есть контакт, его уже нельзя отменить. Здесь был контакт", - приводит его слова Daily Mail.

Знаменитый экс-футболист сборной Англии Гари Линекер, который оскандалился, когда написал, что шведскому футболисту несправедливо показали красную карточку за фол на Артеме Беседине, о пенальти даже не упомянул. В Twitter он написал: "Что касается Рахима Стерлинга, что ж, это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии из всех, что я видел".

Болельщики не согласны и отмечают, что Стерлинг нырял. Фанаты постят видео, "как это было".

Популярной стала фраза "It's diving home" - дословно "Он ныряет домой" (По аналогии с "It's coming home" - "Он возвращается домой" - фразой о футболе, которая используется в Англии во время Евро).

"Да, Стерлинг был великолепен. Жду от него выступления на Олимпиаде в команде по прыжкам в воду".

Yep. Sterling was great. Fully expect him to show up for the Olympic diving team later. pic.twitter.com/pGigdAVk5o — 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Stuart Semple 🇪🇺 (@StuartSemple85) July 7, 2021

"Да, Рахим был великолепен".

В сети также вспоминили симуляцию Стерлинга в матче с "Шахтером", за которую он заработал пенальти:

"Стерлинг заслуживает Оскар".

А вот так, по мнению фанатов, выглядела комната с судьями VAR:

Англия - Дания: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Харри Кейн (оценка - 7,7).

В финале Англия сыграет против итальянцев, которые в серии пенальти обыграли команду Испании. Игра состоится 11 июля.

Англия впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы по футболу.

Англия дошла до своего первого большого финала турнира впервые за последние 55 лет. Британцы взяли золотые медали на чемпионате мира 1966 года, который состоялся на их родной земле. 55 лет - это самый длинный разрыв между финальными выступлениями для любой европейской нации в истории двух соревнований.

Англия выиграла 15 из последних 17 игр на стадионе "Уэмбли" во всех соревнованиях, забив 44 гола и пропустив лишь четыре. Однако их единственное поражение в рамках этой серии состоялось от Дании (0:1 в октябре 2020 года).

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд побил рекорд своего соотечественника, который тоже был голкипером команды "Трех львов". В 1966-м году Гордон Бэнкс не пропускал 720 минут, а Пикфорд смог не пропустить 725 минут. Он побил рекорд, и через 300 секунд пропустил шедевральный гол.

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Автор: Антон Дударь