Сборная "Трех львов" впервые позволила себе забить на Евро-2020, но все равно смогла победить.

Сборная Англии стала вторым финалистом чемпионата Европы по футболу. На "Уэмбли" британцы смогли дожать команду Дании в овертайме.

Первый тайм захватил внимание зрителей. Обе команды стремились создавать голевые моменты и идти вперед. Форвард англичан Харри Кейн был особенно активным. Он доказал, что не только искусный бомбардир, но и также плеймейкер. Нападающий "Тоттенхэма" раздавал великолепные передачи, в частности после его паса Рахим Стерлинг проверил бдительность вратаря Дании Каспера Шмейхеля.

Впрочем, первой забила Дания. На 30-й минуте англичане пропустили свой первый гол на этом турнире. Миккель Дамсгор забил шедевральный мяч со штрафного удара. Невероятное исполнение удара продемонстрировал вингер скандинавской команды по своей красоте.

После этого Англия начала интенсивнее атаковать. Сногсшибательный сэйв совершил Шмейхель после того, как его в упор расстреливал Стерлинг. А через минуту после этого Кейн оттянулся в опорную зону Дании, дал пас на Букайо Сака, а тот прострелил в штрафную. Капитан Дании Симон Кьер срезал мяч в собственные ворота и нечаянно сделал автогол.

Во втором тайме больше владела инициативой Англия. На 55-й минуте Харри Магуайр из района одиннадцатиметровой отметки мощно пробил головой, но Шмейхель совершил грандиозный сейв и в очередной раз выручил партнеров. Англия продолжила и дальше нагнетать опасность у ворот соперника, но каждый раз не хватало какой-то толики, чтобы вырвать победу.

В итоге игра перешла в дополнительное время. Англия продолжила давить на Данию. На 102-й минуте арбитр Данни Маккели назначил довольно противоречивый пенальти. Стерлинг артистично падал, но после просмотра VAR судья все же оставил свое решение в силе и предоставил право Англии пробить одиннадцатиметровый удар. Капитан британцев Кейн не забил, Шмейхель парировал удар, но нападающий успел на добивание и сделал счет 2:1. Этот гол стал победным.

Дания не удосужилась ответить и даже не устроила финальный штурм.

Англия - Дания - 2:1

Голы: Кьер, 39 (автогол), Кейн, 104 - Дамсгор, 30

Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер, Райс (Хендерсон, 96), Филлипс, Стерлинг, Маунт (Фоден, 96), Сака (Грилиш, 69, Триппье, 106), Кейн

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Кристенсен (Й.Андерсен, 79), Меле, Дилейни (М. Йенсен, 88), Хейбьерг, Стрюгер-Ларсен (Васс, 67), Дамсгор (Ю. Поульсен, 67), Дольберг (Нергор, 67), Брейтвейт

Видео обзор игры.

Видео голов

Англия - Дания: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Харри Кейн (оценка - 7,7).

В финале Англия сыграет против итальянцев, которые в серии пенальти обыграли команду Испании. Игра состоится 11 июля.

Англия впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы по футболу.

Англия дошла до своего первого большого финала турнира впервые за последние 55 лет. Британцы взяли золотые медали на чемпионате мира 1966 года, который состоялся на их родной земле. 55 лет - это самый длинный разрыв между финальными выступлениями для любой европейской нации в истории двух соревнований.

Англия выиграла 15 из последних 17 игр на стадионе "Уэмбли" во всех соревнованиях, забив 44 гола и пропустивши лишь четыре. Однако, их единственное поражение в этой серии состоялось от Дании (0-1 в октябре 2020 года).

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд побил рекорд своего соотечественника, который тоже был голкипером команды "Трех львов". В 1966-м году Гордон Бэнкс не пропускал 720 минут, а Пикфорд смог не пропустить 725 минут. Побил рекорд, и через 300 секунд пропустил шедевр от Дамсгора!

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Автор: Артем Будрин