Гари Линекер считает, что арбитр зря показал красную карточку нарушителю правил.

Знаменитый в прошлом нападающий сборной Англии Гари Линекер назвал решение арбитра показать красную карточку Маркусу Даниэльссону в матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина несправедливым. Напомним, что Даниэльссон грубо сыграл против футболиста сборной Украины Артема Беседина. Артема отправили в Киев на обследование.

Линекер, работающий экспертом на телеканале BBC, раскритиковал действия рефери Даниэля Орсато.

В дополнительное время Даниэльссон сыграл прямой ногой в голень форварду украинцев Беседину. Судья сначала продемонстрировал шведскому футболисту желтую карточку, но после просмотра VAR изменил цвет на красный.

Линекер считает, что это был обычный игровой момент, который не должен наказываться.

"Это не красная карточка. Он имел полное право играть в этот мяч. Замедленный повтор снова превращает безобидный эпизод в нечто большее. Смешно. Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получает из-за этого травму, не означает, что это фол, не говоря уже о красной", - написал Линекер у себя в Twitter.

Репортер Fox Sports Australia Адам Пикок разделяет мнение Линекера, что Даниэльссона удалили несправедливо.

"Ужасный эпизод. Игрока наказывают за то, что он первым был на мяче. У него не было абсолютно никакого намерения делать что-либо, кроме того, как играть в футбол. Еще один пример того, как можно исказить эпизод", - написал Пикок.

А вот авторитетный футбольный обозреватель Пирс Морган поддержал решение главного судьи поединка.

"И это говорит парень, который никогда не решал ситуаций. Это была безрассудная игра, которая могла сломать ногу его сопернику. Без сомнения, это красная карточка", - заверил Морган.

Линекер не унялся и продолжил приводить свои аргументы. Он сделал пост с видео, где правый фуллбек сборной Украины Александр Караваев врезался в подкате в шведа Маркуса Берга.

"Это красная карточка? Видите различия?", - написал Линекер.

So is that a red too? Any difference? pic.twitter.com/X55TFIV8Zf — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) June 29, 2021

Швеция - Украина: итоги матча

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Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка 9,0)

В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала.

Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.

Украина пропустила во всех десяти матчах на чемпионатах Европы.

Андрей Ярмоленко принял участие в пяти голах сборной Украины (2 гола и 3 ассиста) на Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин