Артем Довбик принес украинской сборной исторический выход в 1/4 финала.

Сборная Украины в 1/8 финала чемпионата Европы играла против сборной Швеции и прошла в четвертьфинал турнира.

В первой половине первого тайма команды обменялись моментами Романа Яремчука (вратарь среагировал на удар форварда) и Александера Исака, которому немного не хватило точности. А в середине тайма Украина открыла счет - Андрей Ярмоленко выдал великолепный пас внешней стороной стопы на Александра Зинченко, который пробил в касание. Голкипер шведской сборной коснулся мяча, но не спас свои ворота.

Следом Георгий Бущан спас Украину после хитрого удара Себастиана Ларссона со штрафного. Но до перерыва шведы все же отыгрались - мяч оказался в воротах после удара Эмиля Форсберга и досадного рикошета от ноги Ильи Забарного.

После перерыва Сергей Сидорчук мог выводить Украину вперед, но после паса Ярмоленко пробил в штангу. А буквально через минуту уже Украину спас каркас ворот после удара Форсберга. Чуть позже команды обменялись опасными моментами (у Украины не забил Ярмоленко), а на 69-й минуте Форсберг еще раз пробил в каркас ворот - теперь уже в перекладину.

Под конец основного времени обе команды заметно подустали, скорости упали, и в итоге игра перешла в овертайм.

На 99-й минуте матча Украина получила численное преимущество - центральный защитник Маркус Даниэльссон прямой ногой врезался в колено Артема Беседина. Выглядело жутко, арбитр посмотрел видеоповтор и справедливо показал красную карточку. А Беседин, который вышел на замену на овертайм, покинул поле с помощью врачей.

В большинстве сборная Украины владела инициативой, и на 121 минуте вышедший вместо Беседина Артем Довбик стал сенсационным "джокером" - головой замкнул навес Зинченко с левого фланга и принес нашей сборной победу!

Швеция - Украина - 1:2

Голы: Форсберг,43 - Зинченко, 27, Довбик, 120+1

Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 83), Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), К. Ульссон (Хеландер, 101), Экдаль, С. Ларссон (Классон, 97), Форсберг, Кулусевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97)

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук (Безус, 117), Степаненко (Макаренко, 94), Зинченко, Шапаренко (Малиновский, 61), Ярмоленко (Довбик, 106), Яремчук (Беседин, 91, Цыганков, 101)

Предупреждения: Кулусевски, Форсберг - Ярмоленко

Удаление: Даниэльссон, 99

Видеообзор матча (дополняется)

1-й тайм

Удаление Даниэльссона

Видео гола Довбика

Швеция - Украина: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка 9,0)

В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала.

Украина пропустила во всех десяти матчах на чемпионатах Европы.

Андрей Ярмоленко поучаствовал в пяти голах сборной Украины (2 гола и 3 ассиста).

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Автор: Антон Дударь