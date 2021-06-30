Артём Беседин не смог самостоятельно покинуть поле.

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артём Беседин больше не поможет национальной команде на Евро-2020. 25-летний футболист получил жуткую травму в матче против Швеции, когда соперник грубо влетел ему в ногу.

О том, что для Беседина чемпионат Европы завершился, сообщил помощник Андрея Шевченко Александр Шовковский в своем Instagram.

Артёма отправили в Киев на более тщательное обследование, после чего ему установят диагноз и озвучат сроки восстановления.

"К сожалению, великие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах Артёма Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом! Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений! Он вынужденно покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование!... и вернуться еще сильнее!", - отметил Шовковский.

Швеция - Украина: итоги матча

Украина вырвала победу у Швеции в овертайме со счетом 2:1: видео голов матча.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка 9,0)

В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала.

Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.

Украина пропустила во всех десяти матчах на чемпионатах Европы.

Андрей Ярмоленко принял участие в пяти голах сборной Украины (2 гола и 3 ассиста) на Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин