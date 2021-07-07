Сборная Италии вышла в финал Евро-2020.

6 июня на "Уэмбли" в Лондоне состоялся первый полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором встречались сборные Италии и Испании.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью (1:1) и судьба путевки в финал решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались итальянцы - 4:2.

Серия пенальти: Локателли - 0:0 (вратарь), Дани Ольмо - 0:0 (выше ворот), Белотти - 1:0, Морено - 1:1, Бонуччи - 2:1, Тьяго Алькантара - 2:2, Бернардески - 3:2, Мората - 3:2 (вратарь), Жоржиньо - 4:2

Видео серии пенальти

Италия - Испания: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Леонардо Бонуччи (оценка - 7,7).

В финале Италия сыграет с победителем пары Англия - Дания, который станет известен 7 июля.

Сборная Италии сыграет в финале крупных турниров впервые с Евро-2012.

Италия в десятый раз в истории вышла в финал крупных турниров (ЧМ и Евро). Среди европейских сборных больше финалов только у Германии (14).

Жорди Альба провел 16-й матч за сборную Испании на чемпионатах Европы. Это повторение рекорда сборной, который также принадлежит Андресу Иньесте и Сеску Фабрегасу.

В то же время Леонардо Бонуччи провел 17-й матч на Евро и повторил рекорд сборной Италии, который ранее установил Джанлуиджи Буффон.

Альваро Мората стал рекордсменом сборной Испании по количеству голов на чемпионатах Европы (6), обойдя Фернандо Торреса (5).

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Автор: Антон Дударь