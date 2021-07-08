Финал чемпионата Европы впервые будет судить арбитр из Нидерландов.

УЕФА назначил судей на финальный матч Евро-2020, в котором 11 июля встретятся сборные Италии и Англии.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром матча будет опытный нидерландец Бьорн Кейперс.

Он станет первым рефери из Нидерландов, которому доверили судить финал чемпионата Европы.

48-летний Кейперс ранее судил финал Лиги чемпионов-2014, два финала Лиги Европы (2013 и 2018), а также матч за Суперкубок УЕФА-2011.

На Евро-2020 Кейперс работал главным арбитром на двух матчах группового этапа, а также четвертьфинале Чехия - Дания.

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В финале помогать Кейперсу на линиях будут его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, а четвертым рефери станет Карлос дель Серро из Испании.

Ответственным за VAR назначен Бастиан Данкерт из Германии. Отметим, что одним из его ассистентов станет нидерландец Пол ван Букел, который был видеопомощником арбитра в полуфинале между Англией и Данией, и утвердил пенальти в ворота датчан.

Италия - Англия: перед матчем

Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Итальянцы ранее побеждали на Евро один раз (в 1968 году) и дважды уступали в финалах.

Для сборной Англии это будет первый финал в истории на чемпионатах Европы.

Сборная Англии заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, набрав 7 очков. В плей-офф англичане прошли Германию (2:0), Украину (4:0) и обыграли Данию (2:1 в овертайме). В матче против датчан Англия впервые пропустила на Евро.

Сборная Италии набрала максимум очков в группе со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. В плей-офф итальянцы прошли Австрию (2:1 в овертайме), Бельгию (2:1) и в полуфинале - Испанию (1:1 и 4:2 по пенальти).

В официальных матчах Италия и Англия встречались восемь раз. У итальянцев - пять побед, у англичан - одна, еще два раза команды сыграли вничью. А их последняя встреча состоялась в 2018 году - товарищеский матч завершился вничью (1:1).

На Евро команды в предыдущий раз пересекались в Украине в 2012 году. Тогда в четвертьфинале итальянцы прошли дальше по пенальти (0:0 и 4:2).

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Автор: Антон Дударь