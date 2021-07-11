Итальянская и английская сборные сыграют в заключительном матче чемпионата Европы.

11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне пройдет финал Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Англия.

Италия - Англия: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

Сборная Италии может стать чемпионом Европы во второй раз в истории, а Англия - впервые.

Италия - Англия: прогноз букмекеров

В плей-офф Евро-2020 Италия прошла Австрию (2:1 в овертайме), Бельгию (2:1) и Испанию (1:1 и 4:2 по пенальти).

Английцы в матчах навылет выбили из борьбы Германию (2:0), Украину (4:0) и Данию (2:1 в дополнительное время).

Главным арбитром финального матча назначен Бьорн Кейперс из Нидерландов.

Евро-2020, финал

Италия - Англия

Онлайн-трансляция матча

Италия - Англия: цифры и факты перед финалом.

На Евро-2020 сборная Италии забила 12 голов, а пропустила 3. У англичан забито 10 голов, а пропущен - 1. Любопытно, что у итальянцев сразу пять футболистов забили по два гола на турнире (Чиро Иммобиле, Мануэль Локателли, Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза и Маттео Пессина). У Англии 4 гола на счету Гарри Кейна, 3 мяча забил Рахим Стерлинг.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

"Финал будет сложным по многим причинам, но мы должны сосредоточиться на нашей игре и постараться как можно лучше реализовать наш подход, зная, что это будет последний матч на турнире. Мы надеемся наслаждаться игрой 90 минут, а затем уйти в отпуск. Нужно сделать последнее усилие".

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

"Нам не обязательно нужно будет прыгнуть выше головы. Важно просто сыграть на своем нормальном уровне. В финалах многие команды не показывают своей фирменной игры. Так что нужно сделать в важнейшем матче то, что мы отрабатываем на тренировках. Эта игра - серьезное тактическое испытание. Нужно ко всему быть готовыми".

Статистика встреч команд в матчах друг против друга

Для сборной Италии это будет четвертый финал Евро, а для Англии - первый.

Уже сегодня узнаем, возвращается ли футбол "домой", или все же в Рим.

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Автор: Артем Будрин