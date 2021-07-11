Эксперты ожидают осторожную игру от обеих команд и небольшое количество забитых мячей.

Эксперты и звездные специалисты из мира футбола поделились своими прогнозами и рассказали, кому будут симпатизировать в финале Евро-2020, который состоится сегодня, 11 июля.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Англия.

Антонио Конте, который в прошлом сезоне стал чемпионом Италии с "Интером", подбодрил команду Роберто Манчини. Собственно сам Конте во время Евро-2016 довел сборную Италии до стадии четвертьфинала. Слова специалиста приводит Football Italia:

"Италия полностью заслужила финал. Она была сильнее всех соперников, с которыми встречалась. Команда никогда не отказывалась от своих идей, идентичности и стиля, знала, как адаптироваться к сильным сторонам соперника. Большая заслуга Манчини в том, что он дал команде много знаний. У Англии сильная команда, в их луке много стрел".

"Слабым местом Англии является то, что они уязвимы к прессингу соперника. Однако, если вы используете ультраатакующий прессинг, а они все же уходят от него, то необходимо следить за их темпом и ловить их на этом. Конечно, у нас будет меньше болельщиков на стадионе, но больше опыта на поле, чем у них. Мы знаем, что значит играть в финале. Мы также знаем, как их обыграть", - считает Конте.

А вот бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер убежден, что в основное время команды более сильного выявить не смогут. Его слова приводит Mirror.

"Это будет очень напряженная игра. Я думаю, что все может дойти до серии пенальти, и Англия победит. Мы много тренировали пенальти, поэтому давайте не упускать такой шанс! Не думаю, что в игре будет слишком много голов. Италия очень сильна в обороне, но Англия также. Я думаю, что это будет 1:1, а потом пенальти. Думаю, это правильный финал", - отметил Каррагер.

Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи считает, что с минимальным преимуществом будет праздновать триумф Италия:

"Мои симпатии на стороне Италии. Команда отлично играет, а с главным тренером мы познакомились в Дубае, так что за него переживаю персонально. Играли там с Манчини в футбол. Могу сказать, что для своих лет он в шикарной форме, очень здорово смотрелся на поле. Думаю, из второй пары в финал выйдет Англия. А в финале, где будет достаточно закрытая и осторожная игра, верх возьмут итальянцы. Пусть будет счет 1:0".

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Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон тоже сделал свой прогноз на игру для Daily Mail.

"Для Италии это очень сложный матч, в Англии много отличных футболистов. Но я не беспокоюсь, поскольку считаю, что давление в основном будут оказывать на хозяев поля. Англия играет дома, при своих фанатах, поэтому она может потерять в этом матче больше, чем Италия. Очень важно забить первый гол, многое может зависеть от первых минут матча. Италия, думаю, победит, но против такой обороны, как у Англии, это будет тяжело. Тот, кто будет спокойнее, сможет выиграть турнир. Италия долго ждала победы на Евро. Я проиграл с ней финал в 2012 году и знаю как это. Так что, надеюсь, серия неудач прервется".

А вот известный в прошлом наставник "Динамо" Олег Лужный будет болеть за Англию:

"Отмечу, что комплектация состава сборных Италии и Англии находится на очень высоком уровне, много звездных игроков, что наверняка по душе болельщикам. У англичан существуют небольшие проблемы при возврате из атаки в оборону, но в других аспектах команда Гарета Саутгейта выглядит солидно".

"Надеюсь, что многомиллионная армия болельщиков увидит вживую на "Уэмбли" и по телевидению содержательную игру, получит удовольствие от матча и забитых мячей. Лично я буду болеть за сборную команду Англии, и надеюсь увидеть на табло в конце игры счет 1:0 или 2:1 в пользу англичан", - сказал специалист для Footboom.

Италия - Англия: перед матчем

Матч Италия - Англия пройдет 11 июля на "Уэмбли". Начало - в 22.00.

Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Итальянцы ранее побеждали на Евро один раз (в 1968 году) и дважды уступали в финалах.

Для сборной Англии это будет первый финал в истории на чемпионатах Европы.

Сборная Англии заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, набрав 7 очков. В плей-офф англичане прошли Германию (2:0), Украину (4:0) и обыграли Данию (2:1 в овертайме). В матче против датчан Англия впервые пропустила на Евро.

Сборная Италии набрала максимум очков в группе со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. В плей-офф итальянцы прошли Австрию (2:1 в овертайме), Бельгию (2:1) и в полуфинале - Испанию (1:1 и 4:2 по пенальти).

В официальных матчах Италия и Англия встречались восемь раз. У итальянцев - пять побед, у англичан - одна, еще два раза команды сыграли вничью. А их последняя встреча состоялась в 2018 году - товарищеский матч завершился вничью (1:1).

На Евро команды в предыдущий раз пересекались в Украине в 2012 году. Тогда в четвертьфинале итальянцы прошли дальше по пенальти (0:0 и 4:2).

Уже известно, кто будет судить финальный матч.

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Автор: Артем Будрин