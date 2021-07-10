Итальянская и английская сборные определят чемпиона Европы.

В финале Евро-2020 11 июля встретятся сборные Италии и Англии. Команды сыграют на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Официальный сайт УЕФА перед игрой опубликовал любопытные цифры и факты о финалистах и финальном матче.

Цифры и факты перед финалом Евро-2020

Сборная Италии не побеждала на чемпионатах Европы уже 53 года. После триумфа на домашнем турнире в Риме итальянцы дважды проигрывали в финале. Больше поражений в финалах Евро только у сборных СССР и Германии (по 3).

По числу выходов в финал Италия догнала сборные Испании и СССР (4). Больше раз в решающих матчах играла только Германия (6).

Итальянская сборная может стать четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).

Италия может стать чемпионом с рекордным перерывом между триумфами на Евро для одной страны (53 года). На данный момент самый длинный перерыв - 44 года (Испания побеждала в 1964-м, а затем в 2008-м).

Для сборной Англии это первый финал чемпионатов Европы. До Евро-2020 англичане лишь раз добирались до полуфинала (на домашнем ЧЕ-1996).

Сборная Англии стала 13-м в истории финалистом Евро и первым новым лицом в финалах после Евро-2004, когда и Греция, и Португалия дебютировали в решающем матче.

На данный момент чемпионат Европы выигрывали десять разных сборных. Англия может стать одиннадцатой и вторым подряд новым чемпионом после Португалии.

Лишь три команды ранее выигрывали домашний для себя чемпионат Европы: Испания (1964), Италия (1968) и Франция (1984). Евро-2020 является домашним и для англичан, и для итальянцев.

Гарри Кейн может установить новый рекорд сборной Англии по голам на чемпионатах Европы, если забьет хотя бы раз в финале (он делит первое место с Гари Линекером - по 10 мячей).

Леонардо Бонуччи установит новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы, если выйдет на поле (он делит первое место с Джанлуиджи Буффоном - по 17 игр).

В составе сборной Италии Жоржиньо, а в составе сборной Англии Мэйсон Маунт, Бен Чилуэлл и Рис Джеймс могут присоединиться к списку из девяти игроков, которые ранее выигрывали чемпионат Европы и Лигу чемпионов в одном году.

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Италия - Англия: путь к финалу и статистика встреч

Сборная Италии набрала максимум очков в группе со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. В плей-офф итальянцы прошли Австрию (2:1 в овертайме), Бельгию (2:1) и в полуфинале - Испанию (1:1 и 4:2 по пенальти).

Сборная Англии заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, набрав 7 очков. В плей-офф англичане прошли Германию (2:0), Украину (4:0) и обыграли Данию (2:1 в овертайме). В матче против датчан Англия впервые пропустила на Евро.

В официальных матчах Италия и Англия встречались восемь раз. У итальянцев - пять побед, у англичан - одна, еще два раза команды сыграли вничью. А их последняя встреча состоялась в 2018 году - товарищеский матч завершился вничью (1:1).

На Евро команды в предыдущий раз пересекались в Украине в 2012 году. Тогда в четвертьфинале итальянцы прошли дальше по пенальти (0:0 и 4:2).

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Автор: Антон Дударь