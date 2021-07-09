Решающий поединок турнира состоится 11 июля.

11 июля сборные Италии и Англии встретятся в финале Евро-2020. Стадион "Уэмбли" в Лондоне станет местом битвы двух элитных команд.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Англия.

Италия - Англия: где смотреть матч

В прямом эфире противостояние итальянцев и англичан покажет телеканал ТРК "Украина".

Также прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" и сервисе "OLL TV!".

Стартовый свисток прозвучит в 22.00, а эфир на телевидении начнется в 21:45.

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Италия - Англия: перед матчем

Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Итальянцы ранее побеждали на Евро один раз (в 1968 году) и дважды уступали в финалах.

Для сборной Англии это будет первый финал в истории на чемпионатах Европы.

Сборная Англии заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, набрав 7 очков. В плей-офф англичане прошли Германию (2:0), Украину (4:0) и обыграли Данию (2:1 в овертайме). В матче против датчан Англия впервые пропустила на Евро.

Сборная Италии набрала максимум очков в группе со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. В плей-офф итальянцы прошли Австрию (2:1 в овертайме), Бельгию (2:1) и в полуфинале - Испанию (1:1 и 4:2 по пенальти).

В официальных матчах Италия и Англия встречались восемь раз. У итальянцев - пять побед, у англичан - одна, еще два раза команды сыграли вничью. А их последняя встреча состоялась в 2018 году - товарищеский матч завершился вничью (1:1).

На Евро команды в предыдущий раз пересекались в Украине в 2012 году. Тогда в четвертьфинале итальянцы прошли дальше по пенальти (0:0 и 4:2).

Уже известно, кто будет судить финальный матч.

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Автор: Артем Будрин