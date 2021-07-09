Судьба трофея решится в битве на "Уэмбли".

11 июля состоится финальный матч Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии. Две топ-команды сыграют на "Уэмбли" в Лондоне.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Англия.

Букмекеры отдают предпочтение в решающем матче английской сборной.

На ее победу по итогам матча дается коэффициент 1,84, тогда как на то, что Италия завоюет трофей - 2,03.

На победу англичан в основное время матча букмекеры выставили коэффициент 2,70, на ничейный результат - 3,10, а на победу сборной Италии по итогам 90 минут игры - 3,05.

Италия - Англия: перед матчем

Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Итальянцы ранее побеждали на Евро один раз (в 1968 году) и дважды уступали в финалах.

Для сборной Англии это будет первый финал в истории на чемпионатах Европы.

Сборная Англии заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, набрав 7 очков. В плей-офф англичане прошли Германию (2:0), Украину (4:0) и обыграли Данию (2:1 в овертайме). В матче против датчан Англия впервые пропустила на Евро.

Сборная Италии набрала максимум очков в группе со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. В плей-офф итальянцы прошли Австрию (2:1 в овертайме), Бельгию (2:1) и в полуфинале - Испанию (1:1 и 4:2 по пенальти).

В официальных матчах Италия и Англия встречались восемь раз. У итальянцев - пять побед, у англичан - одна, еще два раза команды сыграли вничью. А их последняя встреча состоялась в 2018 году - товарищеский матч завершился вничью (1:1).

На Евро команды в предыдущий раз пересекались в Украине в 2012 году. Тогда в четвертьфинале итальянцы прошли дальше по пенальти (0:0 и 4:2).

Уже известно, кто будет судить финальный матч.

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Автор: Антон Дударь