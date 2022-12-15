Сборные Хорватии и Марокко во второй раз встретятся между собой на мундиале в Катаре.

В субботу, 17 декабря, состоится поединок за бронзовые награды чемпионата мира по футболу, в котором встретятся национальные сборные Марокко и Хорватии.

Встреча команд пройдет на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе.

Сборные Марокко и Хорватии уже встречались на этом чемпионате мира. На стадии группового этапа команды сыграли вничью - 0:0.

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Примечательно, что именно марокканская сборная, которая стала главным открытием этого мундиаля, заняла первое место в квартете F.

Сборная Марокко во втором туре сенсационно обыграла Бельгию (2:0), а в третьем туре победила Канаду (2:1).

Сборная Хорватии, в свою очередь, во втором туре разгромила Канаду (4:1), а в заключительном туре расписала мировую с Бельгией (0:0).

Сенсационные результаты сборная Марокко продолжила демонстрировать и в плей-офф ЧМ-2022. На стадии 1/8 финала марокканцы выбили с турнира сборную Испании, одержав победу в серии пенальти, а в 1/4 финала с минимальным счетом победили Португалию (1:0).

В 1/2 финала сборная Марокко проиграла Франции (0:2).

Хорваты в 1/8 финала катарского мундиаля в серии пенальти выбили Японию, а в 1/4 финала, также в серии пенальти, сенсационно победили главного фаворита мундиаля - сборную Бразилии.

В полуфинале сборная Хорватии с разгромным счетом уступила Аргентине (0:3).

Хорватия - Марокко: прогноз

Фаворитом этого противостояния, с небольшим преимуществом, аналитики считают сборную Хорватии.

Так, коэффициент на победу подопечных Златко Далича в основное время - 2,35, в то время как победа Марокко оценивается коэффициентом - 3,20. В случае ничьей сыграет коэффициент 3,50.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1,75. Гол марокканцев оценивают в 1,38, а на то, что отличится сборная Хорватии, можно поставить за 1,27.

Итоговый триумф сборной Хорватии в матче за бронзовые награды оценивается коэффициентом 1,72. Коэффициент на Марокко - 2,20.

Наиболее вероятным исходом матча сборных Марокко и Хорватии букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 6,80.

Хорватия - Марокко: трансляция

Поединок за третье место между сборными Хорватии и Марокко на территории Украины в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.

Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Добавим, что в финале ЧМ-2022 сыграют национальные сборные Аргентины и Франции. Поединок состоится 18 декабря.

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