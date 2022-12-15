По мнению букмекеров, обе команды имеют равные шансы выиграть мундиаль в Катаре.

В воскресенье, 18 декабря, состоится главное футбольное событие четырехлетия - финал чемпионата мира-2022. В поединке за трофей сразятся национальные сборные Аргентины и Франции.

Игра пройдет в Лусаиле на стадионе "Лусаил Айконик".

Сборная Аргентины стартовала на турнире с неудачи - "альбиселесте" сенсационно проиграли в первом туре группового турнира Саудовской Аравии (1:2). Однако, затем подопечные Лионеля Скалони одержали две уверенные победы над командами Мексики (2:0) и Польши (2:0) и с первого места вышли в плей-офф турнира.

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В 1/8 финала аргентинцы переиграли сборную Австралии (2:1), а в 1/4 финала в серии пенальти одолели национальную команду Нидерландов.

В полуфинале сборная Аргентины, благодаря гениальному перформансу Лионеля Месси, разгромила Хорватию и завоевала путевку в финал турнира.

Подопечные Дидье Дешама, в свою очередь, мощно стартовали на ЧМ-2022, одержав две победы в стартовых турах группового турнира против Австралии (4:1) и Дании (2:1). Однако, как и аргентинцы, французы потерпели одно поражение в групповом раунде - в заключительном туре против команды Туниса (0:1). Стоит отметить, что в этой игре Дидье Дешам выпустил на поле резервный состав и результат этой встречи никак не повлиял на турнирное положение французов.

В плей-офф ЧМ-2022 сборная Франции показывала очень мощную игру и довольно легко прошла Польшу в 1/8 финала, а в четвертьфинале выбила сборную Англии (2:1).

В 1/2 финала французы уверенно переиграли главную сенсацию катарского мундиаля - сборную Марокко (2:0).

Накануне финала ЧМ-2022 аналитики сделали прогноз, кто станет лучшей командой всего турнира.

Аргентина - Франция: прогноз

По мнению букмекеров, обе команды абсолютно равны и имеют одинаковые шансы выиграть трофей.

Так, коэффициент на победу Франции, как и на победу Аргентины, в основное время - 2,85. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,10.

Также одинаковые коээфициенты и на итоговый триумф одной из команд - 1,93.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 6,20.

Сделать ставку на то, что победитель финала ЧМ-2022 определится в экстра-таймах можно с коэффициентом 6,40, а на то, что будет серия пенальти - 5,40.

Напомним, именно сборная Франции является действующим победителем чемпионата мира. В финале ЧМ-2018 подопечные Дилье Дешама обыграли Хорватию.

Сборная Аргентины в последний раз выходила в финал ЧМ в 2014 году. Тогда Лионель Месси и компания проиграли национальной сборной Германии. Триумф немцам принес гол Марио Гетце, который отличился на 112-й минуте встречи.

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