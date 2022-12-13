Лионель Месси отличился забитым голом и двумя ассистами в игре с Хорватией.

Во вторник, 13 декабря, состоялся первый полуфинальный поединок чемпионата мира-2022, в котором сборная Аргентины противостояла национальной команде Хорватии.

Игра проходила на стадионе "Лусаил-Айконик" в городе Лусаил и завершилась победой представителя Южной Америки.

Первый гол в игре забил Лионель Месси - на 34-й минуте капитан сборной Аргентины реализовал пенальти, который заработал Хулио Альварес. Спустя пять минут игры с передачи Лионеля Месси забил Хулио Альварес, удвоив преимущество "альбиселесте".

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На 69-й минуте игры Лионель Месси обыграл несколько игроков хорватской сборной, ворвался в штрафную и отдал пас на Хулио Альвареса, форвард "Манчестер Сити" в одно касание отправил мяч в сетку ворот Доминика Ливаковича.

Аргентина - Хорватия - 3:0

Голы: Месси, 34 пен, Альварес, 39, 69

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Поль, Паредес, Энцо Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Пашалич, Крамарич, Перишич

Обзор матча:

Отметим, что гол в ворота Хорватии стал для Лионеля Месси уже пятым на этом турнире. Аргентинец стал самым возрастным игроком в истории, кому удавалось забить пять или более мячей в одном розыгрыше чемпионата мира.

Кроме того, Лионель Месси побил рекорд сборной Аргентины по количеству голов на чемпионатах мира. На счету 35-летнего нападающего уже 11 мячей на мундиалях.

Также добавим, что капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал первым с 1990 года футболистом, который в возрасте 37+ вышел в старте 6 матчей на одном чемпионате мира.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет против победителя пары Франция - Марокко. Матч этих команд состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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