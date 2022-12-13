Сборная Марокко попробует помешать Франции защитить титул чемпионов мира.

В среду, 14 декабря, в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу состоится поединок национальных команд Марокко и Франции.

Игра пройдет на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур.

Франция - Марокко: прогноз букмекеров на матч 1/2 финала ЧМ-2022

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Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира, демонстрирует качественный футбол и довольно уверенно выступает на этом турнире. По мнению букмекеров, именно команда Дидье Дешама является главным фаворитом ЧМ-2022 после матчей 1/4 финала.

На стадии группового турнира французы одержали победы над Австралией (4:1) и Дании (2:1) в стартовых двух турах, обеспечив себе место в плей-офф мундиаля. В заключительном туре команда Дешама резервным составом проиграла Тунису (0:1).

В 1/8 финала катарского мундиаля сборная Франции оказалась сильнее поляков (3:1), а в 1/4 финала выбила национальную команду Англии (2:1).

Сборная Марокко - главное открытие чемпионата мира в Катаре. Представители Африки заняли первое место в квартете F с Бельгией (2:0), Хорватией (0:0) и Канадой (2:1).

На стадии плей-офф марокканцы сенсационно победили в 1/8 финала сборную Испании в серии пенальти, а в 1/4 финала обыграли национальную команду Португалии (1:0).

Франция - Марокко: трансляция

Противостояние национальных сборных Франции и Марокко на территории Украины в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.

Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Добавим, что победитель этого противостояния в финале ЧМ-2022 будет играть против сильнейшего в дуэли национальных команд Аргентины и Хорватии.

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