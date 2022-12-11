Букмекеры считают главным фаворитом чемпионата мира 2022 года команду Лионеля Месси.

В Катаре подходит к завершению главное футбольное событие четырехлетия - чемпионат мира-2022.

Накануне матчей полуфинала катарского мундиаля аналитики сделали прогноз, кто станет лучшей командой всего турнира.

Котировки букмекеров изменились после матчей 1/4 финала ЧМ-2022. На этой стадии турнир покинул главный фаворит по мнению букмекеров - сборная Бразилии, которая в серии послематчевых пенальти уступила Хорватии.

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Таким образом, после четвертьфиналов главным фаворитом мундиаля в Катаре, по мнению букмекеров, является сборная Аргентины.

На второй позиции в списке главных фаворитов ЧМ идет сборная Франции.

Шансы Хорватии и Марокко на победу в ЧМ-2022 не очень высокие.

Коэффициенты букмекеров на ЧМ-2022

Аргентина - 2,12

Франция - 2,67

Хорватия - 8,0

Марокко - 10,0

Добавим, что в полуфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет с Аргентиной, а Франция померяется силами с главной сенсацией турнира - сборной Марокко.

Расписание матчей 1/2 финала ЧМ-2022

13 декабря

21:00 Аргентина - Хорватия

14 декабря

21:00 Франция - Марокко

Напомним, действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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