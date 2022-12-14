Победу французам принесли голы Тео Эрнандеса и Рандаля Коло Муани.

В среду, 14 декабря, состоялся второй поединок 1/2 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции встречалась с национальной командой Марокко.

Игра проходила на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур и завершилась победой команды Дидье Дешама.

Футболисты сборной Франции довольно быстро открыли счет в игре - на 5-й минуте отличился Тео Эрнандес. Защитник "синих" после рикошета сумел подстроиться под летящий в воздухе мяч и в акробатическом прыжке отправил его в ворота.

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В первом тайме и у Франции, и у Марокко были опасные моменты, о чем говорят два попадания в штангу со стороны обеих команд, однако больше забитых голов зрители не увидели.

На 79-й минуте поединка Килиан Мбаппе продемонстрировал чудеса своей техники, француз обыграл несколько футболистов Марокко и пробил по воротам - мяч рикошетом отлетел на дальнюю штангу, где остался один Коло Муани, который и отправил мяч в ворота.

Франция - Марокко - 2:0

Гол: Эрнандес, 5, Коло Муани, 79

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Тео Эрнандес, Чуамени, Фофана, Дембеле (Коло Муани, 78), Гризманн, Мбаппе, Жиру (Тюрам, 65)

Марокко: Буну, Хакими, Эль Ямик, Саисс (Амалла, 21 (Эз Абде, 78), Агерд, Мазрауи (Аттиат-Аллаль, 46), Амрабат, Унаги, Зиеш, Эн-Несири (Хамдалла, 66), Буфаль (Абухлаль, 66)

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Отметим, что гол Тео Эрнандеса, по данным статистического портала Opta Sport, стал самым быстрым забитым мячом в рамках полуфиналов ЧМ с 1958 года. На мундиале 1958 года в полуфинале футболист сборной Бразилии Вава сумел забить мяч в ворота Франции уже на второй минуте встречи. Матч закончился со счетом 5:2 в пользу "селесао", а хет-триком отметился легендарный нападающий Пеле.

Также отметим достижение вратаря сборной Франции Уго Льориса, который сыграл свой 19-й матч в рамках чемпионатов мира. Таким образом, француз повторил рекорд немецкого вратаря Мануэля Нойера по количеству сыгранных матчей на первенствах планеты.

Добавим, что сборная Марокко стала главной сенсацией мундиаля в Катаре. На стадии группового этапа африканская команда заняла первое место в квартете F с Бельгией (2:0), Хорватией (0:0) и Канадой (2:1).

В 1/8 финала сборная Марокко сенсационно выбила из турнира сборную Испании, а в 1/4 финала отправила домой сборную Португалии с Криштиану Роналду.

Выход в полуфинал на этом турнире является лучшим достижением в истории выступлений марокканской сборной на чемпионатах мира. Ранее лучшим достижением Марокко был выход в 1/8 финала на ЧМ 1986 года.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет против Аргентины, которая днем ранее в своем матче 1/2 финала разгромила Хорватию со счетом 3:0. Матч запланирован на 18 декабря.

Сборная Марокко, в свою очередь, сыграет против Хорватии в матче за третье место. Этот поединок состоится 17 декабря.

Напомним, сборная Франции является действующим победителем чемпионата мира. В финале ЧМ-2018 подопечные Дидье Дешама обыграли Хорватию.

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