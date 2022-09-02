Украинский боксер отметил, что ему интересно драться только против Тайсона Фьюри.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик желает провести бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе против Тайсона Фьюри.

Во время пресс-конференции, посвященной победе украинца над Энтони Джошуа, Усик сообщил, что менеджеры и промоутеры работают над организацией его поединка с Фьюри.

"Это будет не так, как всем хотелось бы, хотя многие в боксерском мире хотели бы этого боя за абсолютное чемпионство. Мы не знаем, что в голове у Тайсона. Все знают, что это очень безумный парень. Менеджеры и промоутеры работают над тем чтобы бой состоялся.

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Я бы очень хотел, чтобы в следующем году этот поединок случился. Но если это не Тайсон Фьюри, то как-то и нет интереса больше ни с кем боксировать", - сказал Усик.

Напомним, в ночь на 21 августа Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и забрал вакантный титул The Ring.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC. Позже Фьюри объявил о завершении карьеры. Президент WBC заявил, что у Фьюри есть время до 26 августа, чтобы в письменном виде подтвердить, что он уходит из бокса.

После победы в реванше с Джошуа, Усик бросил вызов Фьюри и Тайсон принял этот вызов.

Ранее в британской прессе появилось сообщение, что бой Усик - Фьюри состоится в Саудовской Аравии 17 декабря. Однако промоутер Александр Красюк, представляющий Усика, опроверг эту информацию, но при этом отметил, что переговоры об организации поединка ведутся.

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