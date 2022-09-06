Анхель Фернандес считает, что у Фьюри больше шансов на победу в бою с Усиком.

Анхель Фернандес, член тренерского штаба Энтони Джошуа, поделился мнением о фаворите возможного боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, украинец сможет доставить проблем Цыганскому королю, но больше шансов на победу все же у британца.

"Усик доставит Фьюри проблем. Однако я думаю, что Тайсон найдет способ победить. Он слишком большой, высокий и длиннорукий. Лично я не представляю, что Усик победит Фьюри. Но это делает супертяжелый дивизион таким интересным", - приводит слова Фернандеса talkSPORT.

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Кроме того, Фернандес подтвердил, что Энтони Джошуа желает провести поединок с Тайсоном Фьюри.

"Джошуа восстановится, и надеюсь, что мы доберемся до боя с Тайсоном Фьюри. Кто знает, возможно, все закончится третьим поединком с Усиком. Я думаю, нам необходимо подождать, когда команда объявит имена возможных соперников, и у нас состоится очередная встреча. Но это должен быть кто-то из топ-10.

Джошуа все еще предстоит многому научится в зале. Он проведет два-три боя, и мы посмотрим, как сложится поединок Фьюри - Усик. А затем увидим, где мы окажемся в конце следующего года", - сказал Фернандес.

Добавим, что накануне Тайсон Фьюри записал видео, в котором вызвал на бой экс-чемпиона мира Энтони Джошуа. Эй Джей отреагировал на вызов Цыганского короля, заявив, что готов к поединку с ним.

Напомним, в ночь на 21 августа Энтони Джошуа проиграл Александру Усику во втором бою. На кону в реванше стояли пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и титул The Ring, которые успешно защитил украинский боксер.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри хотел провести бой с Усиком в декабре, однако Александр не хочет боксировать в этом году.

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