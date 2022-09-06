Энтони Джошуа готов подраться с Тайсоном Фьюри уже в этом году.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа ответил на вызов обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Накануне Тайсон Фьюри записал видео, в котором предложил Эй Джею организовать бой между ними.

"Да, успокойся. Я не веду онлайн-переговоров ради шума, поэтому если ты действительно заинтересован, обращайся к 258 MGT (менеджеры Джошуа - прим.). Я буду готов в декабре", - написал Джошуа в Твиттере.

Видео дня

Напомним, в ночь на 21 августа Энтони Джошуа проиграл Александру Усику во втором бою. На кону в реванше стояли пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и титул The Ring, которые успешно защитил украинский боксер.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри хотел провести бой с Усиком в декабре, однако Александр не хочет боксировать в этом году.

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