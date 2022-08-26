Энтони Джошуа может провести бои против Диллиана Уайта, Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

Промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Энтони Джошуа, поделился мыслями о возможных будущих соперниках британского боксера и назвал ориентировочное время возвращения своего подопечного в ринг.

По мнению Эдди Хирна, бывший чемпион мира в супертяжелом весе может вернуться в ринг уже в декабре этого года.

"Бой Джошуа с Уайлдером все еще может быть самым большим в супертяжелом весе. Конечно, поединок Фьюри - Усик огромен, но в плане зрелищности бой Джошуа - Уайлдер актуален, как и реванш Эй Джея с Диллианом Уайтом.

На мой взгляд, следующим шагом для Джошуа будет поединок в декабре или январе. Он вернется с бойцом из топ-15 рейтинга и покажет главенствующее выступление. Ему нужно вернуться на победную тропу, а затем двигаться активнее. Я хочу, чтобы до конца 2023 года он провел четыре боя.

Его поединок с Уайтом обязательно нужно устроить ради британских болельщиков. По-моему, бой с Уайлдером тоже обязательно необходимо сделать.

Я также вижу поединок Джошуа с Тайсоном Фьюри, поскольку это все равно монументальное сражение для британских фанатов", – приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, в ночь 21 августа Александр Усик победил Энтони Джошуа в реванше раздельным решением судей. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и забрал вакантный титул The Ring.

Для Энтони Джошуа это поражение стало третьим в карьере. После боя с Усиком британец вел себя излишне эмоционально, кричал на всех и едва не вступил в драку с одним из фанатов. Однако позже Энтони успокоился, вернулся в ринг и выдал эмоциональную речь, признав победу Александра Усика.

Усик - Джошуа: после боя