Энтони Джошуа признался, что был зол только на себя за поражение в бою с Усиком.

В субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, где главным поединком был долгожданный реванш Усик - Джошуа. Украинский боксер победил раздельным решением судей и успешно защитил свои титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.

После оглашения результатов Энтони Джошуа устроил настоящую истерику. Британец бросил за пределы ринга чемпионские пояса Александра и агрессивно кричал. Однако позже все же взял себя в руки и подвел итоги боя, отдав должное Усику и признав победу украинского боксера.

На пресс-конференции после боя Джошуа объяснил, почему вел себя столь агрессивно после оглашения результатов.

"Я ничего не чувствую, но глубоко в душе я расстроен. Я злился сам на себя. Ни на кого другого, только на себя. Поэтому я подумал, что мне нужно уйти, так как злюсь и могу наделать глупостей. Но, похоже, я осознал, что это спорт и нужно поступать правильно.

Вернувшись в ринг, я говорил от всего сердца. Это было тяжело. Вы видите, что Энтони не аферист. Я всегда стараюсь усердно работать, держать все под контролем, и чтобы моя команда была лучшей. Мы плотим большую цену, но это меня никогда не сломит. Нужно иметь настоящую силу, чтобы это не сломило тебя.

Все же в этой броне есть трещина, ведь я проиграл. Думаю, что вы видите, насколько я расстроен. Я боец. Я не обычный человек, хотя и стараюсь держать себя в руках. Когда я говорил свою речь в ринге, просто был в режиме войны", - сказал Джошуа.

Видео момента, как Джошуа выбросил пояса Усика:

JOSHUA CONFRONTS USYK AFTER DEFEAT 😳😳 pic.twitter.com/vFTYbgCoPb — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

Добавим, что это уже третье поражение в карьере Джошуа. Ранее Энтони проиграл Энди Руису, однако позже победил мексиканца в реванше. Еще два поражение британцу нанес Александр Усик.

Напомним, минувшей осенью Усик победил Джошуа единогласным решением судей и забрал у него чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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