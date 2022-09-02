Александр Усик хочет провести бой против Тайсона Фьюри в Киеве.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал, планирует ли он завершить карьеру, если не удастся организовать поединок против Тайсона Фьюри.

Накануне украинский боксер отметил, что готов драться только с Фьюри, остальные бои ему не так интересны.

"Хочу с ним бой. Он говорит, что Король. Это будет громкий бой. Всех бомжами обзывает. У меня прописка есть, даже дом.

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О завершении карьеры не думаю. Хочу еще на НСК "Олимпийский" выйти на бой. После того, как там второй раз побью Фьюри, можно и на пенсию", - сказал Усик на пресс-конференции.

Также украинский чемпион отметил, что Тайсона Фьюри невозможно будет уговорить на бой на НСК "Олимпийский". Усик считает, что британец побоится драться в столице Украины.

"Думаю, сейчас это нереально. Он чувствует, что здесь земля силу дает. Здесь же даже наши цыгане за меня будут, а не за него.

Может быть, уже на второй бой с ним. Надо будет ему что-нибудь пообещать. Может, коня ему подарим. Но это все в мечтах. Можем только помечтать.

В декабре бой с Фьюри невозможен по двум причинам. Во-первых, есть некоторые старые травмы, которые нужно залечить. Во-вторых, я не хочу боксировать в декабре. Я хочу побыть с детьми, хочу к ребятам поехать на передовую. Есть много дел здесь.

Тайсон пусть поработает немного, похудеет. Да и бокал с пивом пусть у него заберут, потому что он пиво, наверное, пьет так, как мы воду. Может быть, оно полезнее, я не знаю", – сказал Усик.

Напомним, в ночь на 21 августа Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и забрал вакантный титул The Ring.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC. Позже Фьюри объявил о завершении карьеры. Президент WBC заявил, что у Фьюри есть время до 26 августа, чтобы в письменном виде подтвердить, что он уходит из бокса.

После победы в реванше с Джошуа, Усик бросил вызов Фьюри и Тайсон принял этот вызов.

Ранее в британской прессе появилось сообщение, что бой Усик - Фьюри состоится в Саудовской Аравии 17 декабря. Однако промоутер Александр Красюк, представляющий Усика, опроверг эту информацию, но при этом отметил, что переговоры об организации поединка ведутся.

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