Александр Усик стал первым в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и обладатель пояса The Ring Александр Усик стал первым в рейтинге лучших боксеров современности вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.

Победа в реванше над Энтони Джошуа позволила украинскому боксеру сместить с первой позиции рейтинга чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в легчайшем дивизионе японца Наою Иноуэ. На третьем месте остался действующий обладатель титула WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд.

Примечательно, что Усик стал первым боксером супертяжелого веса со времен легендарного Майка Тайсона, которому удалось возглавить рейтинг The Ring вне зависимости от весовой категории. До этого больше 30 лет этот рейтинг не возглавляли представители хевивейта.

Обновленный рейтинг лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории от The Ring

Александр Усик (Украина)

Наоя Иноуэ (Япония)

Теренс Кроуфорд (США)

Эррол Спенс (США)

Сауль Альварес (Мексика)

Василий Ломаченко (Украина)

Дмитрий Бивол (Киргизия)

Джош Тэйлор (Великобритания)

Джермелл Чарло (США)

Артур Бетербиев (Канада)

Напомним, в ночь на 21 августа Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и забрал титул The Ring, который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Ожидается, что в ближайшем будущем Александр Усик проведет бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Скандальный британец принял вызов Усика, который заявил о желании выйти в ринг против Фьюри после победы над Джошуа.

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