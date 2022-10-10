Василий Ломаченко считает, что Усику по силам победить Фьюри.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко поделился мнением о потенциальном поединке обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

34-летний украинский боксер считает, что значительное преимущество в габаритах не поможет британцу одержать победу над Усиком.

"Усик - мой друг. Конечно, я думаю, что он победит. Усик покажет очень умный и техничный бокс с Тайсоном Фьюри. Габариты и скорость Фьюри? Это не имеет значения", - сказал Ломаченко в комментарии YouTube-каналу Fino Boxing.

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Добавим, что свой следующий бой Василий Ломаченко проведет американского легковеса Джемейна Ортиса. Поединок запланирован на 29 октября.

Ситуация в супертяжелом весе после победы Усика над Джошуа

Украинец Александр Усик в августе 2022 года одержал победу над британским боксером Энтони Джошуа раздельным решением судей, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

После победы в реванше над Энтони, Усик вызвал на бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. Циганский король принял вызов украинца, однако команды боксеров не смогли договориться о дате боя.

Позже Тайсон Фьюри вызвал на бой Энтони Джошуа и в команде Эй Джея заявили, что принимают вызов Цыганского короля, но стороны так и не подписали контракт на этот бой.

Представитель Усика в свою очередь заявил, что следующим соперником украинца может стать американец Деонтей Уайлдер.

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