Василий Ломаченко продолжает подготовку к поединку против Джемейна Ортиса.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко рассказал о своих амбициях накануне поединка против американского легковеса Джемейна Ортиса.

Украинский боксер признался, что он мечтает стать абсолютным чемпионом мира.

"Я очень, очень хорошо мотивирован, потому что у меня есть цель. У меня есть мечта стать бесспорным чемпионом мира. Теперь я ближе к моему следующему шансу. У меня следующий бой 29 октября в Нью-Йорке", – приводит слова Ломаченко Fino Boxing.

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Добавим, что Василий Ломаченко претендует на бой за звание абсолютного чемпиона мира с победителем реванша между Хэйни и Камбососом, который состоится 15 октября.

Напомним, с первых дней войны Ломаченко присоединился к терробороне Белгород-Днестровского, а позже вступил в ряды ВСУ. Затем 34-летний боксер покинул Украину, чтобы подготовиться к бою с Джемейном Ортисом.

Ломаченко - Ортис: перед боем

Ортис на профи-ринге провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом), один бой завершился вничью.

Свой последний бой Ортис провел 21 мая 2022 года против Джамейна Ортиса. Ортис победил единогласным решением судей.

В активе Ломаченко 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.

Последний раз Ломаченко боксировал 11 декабря 2021 года, когда единогласным решением судей победил Ричарда Комми.

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