Промоутер Энтони Джошуа рассказал об организации следующего боя для своего подопечного.

Бой между двумя знаменитыми британскими боксерами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа может не состояться, несмотря на то, что оба спортсмена ранее заявили о готовности подраться.

Команда Энтони Джошуа все еще не получила контракт на поединок против обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Поэтому представители Эй Джея начали поиски альтернативных вариантов.

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

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"Безусловно, мы работаем над запасным вариантом на случай, если бой с Фьюри не произойдет.

Мы все еще не получили контракт. Мне сказали, что он придет вечером. Но мы продолжим работать над датой 17 декабря, несмотря на информацию о 3 декабря. Прямо на тот случай, если поединок с Фьюри не состоится.

Наш приоритет сейчас – организовать это сражение. Мы не можем полагаться на Фьюри, но, если это правда, мы устроим поединок. Посмотрим, что состоится в ближайшее время", – заявил Хирн в интервью iD Boxing.

Напомним, в ночь на 21 августа Энтони Джошуа проиграл Александру Усику во втором бою. На кону в реванше стояли пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и титул The Ring, которые успешно защитил украинский боксер.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри хотел провести бой с Усиком в декабре, однако Александр не хочет боксировать в этом году.

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