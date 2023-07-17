Больше всех среди украинских теннисисток заработала Элина Свитолина.

Накануне завершился единственный травяной турнир серии "Большого шлема" Wimbledon. Матчи основной сетки турнира были сыграны с 3 по 16 июля.

Украину на Wimbledon-2023 представляли шесть спортсменок: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Элина Свитолина в одиночном разряде, а также Людмила Киченок, выступавшая в паре и в миксте.

Отметим, что Людмила Киченок в миксте с Мате Павичем стала победительницей Wimbledon-2023. Это первая в истории Украины победа на этом турнире.

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В одиночном разряде лучший результат среди украинских теннисисток показала Элина Свитолина. Она сумела дойти до полуфинала, где проиграла Маркете Вондроушовой. К слову, чешская теннисистка в итоге выиграла турнир, победив в финале Онс Жабер из Туниса.

Что касается других украинок: Леся Цуренко завершила свои выступления на турнире на стадии 1/8 финала, Марта Костюк вылетела в третьем круге, Ангелина Калинина покинула турнир после поражения во втором круге, а Екатерина Байндль не смогла преодолеть даже первый раунд.

Сколько заработали украинские теннисистки на Wimbledon-2023

Общий призовой фонд Wimbledon-2023 составил 44,7 миллиона фунтов стерлингов, что на 11,2% больше, чем было в прошлом году.

Самые большие призовые получили спортсмены, выступившие в одиночном разряде.

Таким образом, больше всех среди украинок заработала Элина Свитолина. 28-летняя спортсменка за свои выступления получила 600 тысяч фунтов стерлингов.

А вот Людмила Киченок за победу в миксте заработала 64 тысячи фунтов стерлингов. Еще 6875 фунтов она получила за выступления в парном разряде. В сумме спортсменка получила 70875 фунтов стерлингов.

Леся Цуренко за выступления на Wimbledon-2023 заработала 207 тысяч фунтов стерлингов, Марта Костюк - 150,25 тысячи фунтов стерлингов, Ангелина Калинина - 96 тысяч фунтов стерлингов, а Екатерина Байндль получила 66 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, победителем Wimbledon-2023 в мужском одиночном разряде стал 20-летний испанец Карлос Алькарас. В финале он победил знаменитого серба Новака Джоковича.

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