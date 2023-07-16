Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл Уимблдонский турнир.

В воскресенье, 16 июля, состоялся финал Wimbledon-2023 в мужском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира Карлос Алькарас играл против второго номера мирового рейтинга Новака Джоковича.

Победу в решающем поединке самого престижного травяного турнира одержал испанский теннисист.

Wimbledon-2023. Финал

Карлос Алькарас (Испания) - Новак Джокович (Сербия) - 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4

Видео дня

Поединок продлился четыре часа и 46 минут. Алькарас 9 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и использовал 5 из 19 брейкпоинтов. Джокович дважды подал навылет, совершил 3 двойных ошибки и использовал 5 из 15 брейкпоинтов.

Джокович и Алькарас встречались в третий раз в карьере. Счет в личных встречах 2:1 в пользу испанского теннисиста.

Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона впервые в своей карьере. Это вторая победа молодого испанца на турнирах серии "Большого шлема". В 2022 году он стал победителем US Open.

Новак Джокович, в свою очередь, становился победителем Уимблдонского турнира семь раз в своей карьере - в 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 и 2022 годах.

Рекордсменом по количеству побед на Уимблдоне в мужском одиночном разряде является швейцарский теннисист Роджер Федерер. Он выигрывал этот турнир восемь раз (2003 - 2007, 2009, 2012, 2017).

Напомним, победительницей Wimbledon-2023 в женском одиночном разряде стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса (4:6, 4:6).

Вас также могут заинтересовать новости: