Маркета Вондроушова победила в финале Онс Жабер.

В субботу, 15 июля, состоялся финальный поединок Wimbledon-2023 в женском одиночном разряде.

Победительницей самого престижного травяного турнира стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова. В решающем поединке она сенсационно в двух сетах обыграла Онс Жабер из Туниса.

Wimbledon-2023. Финал

Онс Жабер (Тунис) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 4:6, 4:6

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Поединок продлился один час и 22 минуты.

Жабер и Вондроушова встречались в седьмой раз в карьере. Счет в личных встречах стал 4:3 в пользу представительницы Чехии.

Отметим, что Вондроушова во второй раз играла в финале турнира "Большого шлема" и выиграла свой первый трофей. В 2019 году Маркета проиграла в финале Ролан Гаррос своей соотечественнице Симоне Халеп.

Онс Жабер потерпела третье поражение в финалах турниров серии "Большого шлема". В 2022 году теннисистка из Туниса не смогла завоевать трофей на US Open (проиграла Иге Швентек) и Уимблдоне (проиграла Елене Рыбакиной).

Напомним, в полуфинале Wimbledon-2023 Маркета Вондроушова победила украинку Элину Свитолину.

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