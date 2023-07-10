Экс-первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко покидала корт ошеломленной.

В воскресенье, 9 июля, состоялся поединок 1/8 финала турнира серии "Большого шлема" Wimbledon-2023, в котором украинская теннисистка Элина Свитолина противостояла представительнице Беларуси Виктории Азаренко.

Игра получилась очень драматичной и завершилась победой экс-первой ракетки Украины. Триумф украинской теннисистки после решающего тай-брейка болельщики встретили громкими овациями.

После завершения матча Элина Свитолина, как и все украинские теннисистки, отказалась пожать руку представительнице страны-агрессора. А зрители Уимблдонского турнира провожали Викторию Азаренко с корта громким свистом. Таким образом, болельщики осудили полномасштабную войну в Украине, которую РФ ведет при поддержке Беларуси.

Беларуская теннисистка выглядела ошеломленной, когда ее освистывали зрители. Покидая корт, она смотрела на болельщиков, затем стукнула кулаками и скрылась в подтрибунном помещении.

Добавим, что Элина Свитолина играла против Виктории Азаренко шестой раз в своей карьере. Украинка впервые выиграла у беларуски, проиграв до этого пять матчей.

В 1/4 финала Wimbledon-2023 Свитолина сыграет против польской теннисистки Иги Швентек. Матч запланирован на вторник, 11 июля. Начало игры - в 13:00 по киевскому времени.

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