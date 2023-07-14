Впервые за 18 лет представитель украинского тенниса вышел в финал "Уимблдона" в миксте.

На Wimbledon-2023 завершился первый финальный поединок нынешнего розыгрыша британского турнира. И победу в нем одержала украинка – Людмила Киченок и хорват Мате Павич стали чемпионами в парном смешанном разряде.

Киченок и Павич обыграли китаянку Сюй Ифань и Йорана Флигена из Бельгии – 6:4, 6:7, 6:3.

Для 30-летней Киченок это был дебютный финал на турнире "Большого шлема". И сразу победный. Киченок одержала первую в истории Украины победу на "Уимблдоне".

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Таким образом, впервые за 18 лет представитель украинского тенниса вышел в финал "Уимблдона" в миксте, в последний раз это удалось Татьяне Перебийнис в 2005 году. Киченок стала первой украинской теннисисткой, которая побеждала на турнирах "Большого шлема" в миксте.

Людмила выиграла второй титул "Большого шлема" в истории Украины после сестер Бондаренко, одержавших победу на Australian Open-2008 в парном разряде.

Всего украинцы участвовали в пяти финалах турниров серии Grand Slam. И дважды в них побеждали. На Wimbledon-1999 Елена Татаркова в паре с Мариан де Швардт (Южная Африка) проиграли свой финал. В том же году на Roland Garros в финале Андрей Медведев проиграл легендарному Андре Агасси.

Напомним, что Элина Свитолина на Wimbledon-2023 остановилась на стадии полуфинала. Украинку остановила представительница Чехии Маркета Вондроушова (6:3, 6:3).

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