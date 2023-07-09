Леся Цуренко впервые в своей карьере играла в 1/8 финала Уимблдонского турнира.

Опытная украинская теннисистка Леся Цуренко завершила свои выступления на Wimbledon-2023.

В 1/8 финала 34-летняя украинка проиграла в двух сетах представительнице США Джессике Пегуле.

Wimbledon-2023. 1/8 финала

Леся Цуренко (Украина) - Джессика Пегула (США) - 1:6, 3:6

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Матч продолжался один час и 13 минут. Леся Цуренко ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и использовала 1/3 брейкпойнтов.

Это была вторая встреча Цуренко и Пегулы. Счет в личных встречах теннисисток стал 1:1.

Стоит отметить, что Цуренко впервые в своей карьере играла в 1/8 финала Уимблдонского турнира.

В поединке предыдущего раунда Wimbledon-2023 34-летняя украинка выиграла у представительницы Румынии Аны Богдан. Их матч длился 3 часа 40 минут и стал вторым самым продолжительным поединком в истории женского тенниса. Решающий третий сет длился 109 минут, 37 из которых - тайбрейк, что является новым рекордом в истории турниров Grand Slam в женском одиночном разряде.

В 1/4 финала Джессика Пегула сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой.

Добавим, что на Wimbledon-2023 осталась только одна представительница Украины - Элина Свитолина. Свой матч 1/8 финала турнира титулованная украинка сыграет в воскресенье, 9 июля. Начало встречи - в 18:40 по киевскому времени.

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