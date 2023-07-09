Опытная украинская теннисистка Леся Цуренко завершила свои выступления на Wimbledon-2023.
В 1/8 финала 34-летняя украинка проиграла в двух сетах представительнице США Джессике Пегуле.
Wimbledon-2023. 1/8 финала
Леся Цуренко (Украина) - Джессика Пегула (США) - 1:6, 3:6
Матч продолжался один час и 13 минут. Леся Цуренко ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и использовала 1/3 брейкпойнтов.
Это была вторая встреча Цуренко и Пегулы. Счет в личных встречах теннисисток стал 1:1.
Стоит отметить, что Цуренко впервые в своей карьере играла в 1/8 финала Уимблдонского турнира.
В поединке предыдущего раунда Wimbledon-2023 34-летняя украинка выиграла у представительницы Румынии Аны Богдан. Их матч длился 3 часа 40 минут и стал вторым самым продолжительным поединком в истории женского тенниса. Решающий третий сет длился 109 минут, 37 из которых - тайбрейк, что является новым рекордом в истории турниров Grand Slam в женском одиночном разряде.
В 1/4 финала Джессика Пегула сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой.
Добавим, что на Wimbledon-2023 осталась только одна представительница Украины - Элина Свитолина. Свой матч 1/8 финала турнира титулованная украинка сыграет в воскресенье, 9 июля. Начало встречи - в 18:40 по киевскому времени.