По состоянию на сейчас уже две украинки пробились в стадию 1/8 финала "Уимблдона".

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) впервые в карьере вышла в 1/8 финала "Уимблдона".

Ее поединок в 1/16 финала против румынки Аны Богдан (№57 WTA) вошел в историю. Цуренко и Богдан сыграли второй самый длинный в истории женского "Уимблдона" матч - 3 часа 40 минут. До рекорда не хватило 5 минут. Решающий третий сет длился 109 минут, 37 из которых - тайбрейк, что является новым рекордом турниров "Большого шлема" у женщин.

Леся Цуренко - Ана Богдан - 4:6, 6:3, 7:6 (20-18)

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Цуренко 9 июля проведет поединок 1/8 финала против американки Джессики Пегулы (№4 WTA).

Также в 1/8 финала турнира пробилась Элина Свитолина (№76 WTA). 9 июля ее ждет поединок против беларуски Виктории Азаренко (№20 WTA). В 1/16 финала Элина обыграла американку Софию Кенин (№128 WTA).

Элина Свитолина - София Кенин - 7:6 (3), 6:2

Еще одна украинка Марта Костюк (№36 WTA) свой поединок 1/16 финала проведет 8 июля против американки Мэдисон Киз (№18 WTA). Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№26 WTA) на стадии 1/32 финала уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску (№50 WTA).

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