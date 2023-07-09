Марта Костюк уступила представительнице США Мэдисон Киз.

Известная украинская теннисистка Марта Костюк завершила свои выступления на Wimbledon-2023.

В рамках 1/16 турнира 21-летняя украинка в двух сетах уступила представительнице США Мэдисон Киз.

Wimbledon-2023. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) - Мэдисон Киз (США) - 4:6, 1:6

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Поединок длился один час и 12 минут. Марта Костюк не сделала ни одной подачи навылет, совершила 4 двойные ошибки и использовала 1/11 брейк-пойнтов.

Стоит отметить, что для 21-летней украинки это самое успешное выступление на Уимблдонском турнире. Марта впервые в своей карьере смогла пробиться в третий раунд этого соревнования.

Напомним, Костюк в первом раунде Wimbledon-2023 сенсационно победила восьмую ракетку мира Марию Саккари из Греции. Для Марты это была первая в карьере победа над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA.

Во втором раунде 21-летняя украинская теннисистка также сенсационно выбила представительницу Испании Паулу Бадосу.

Добавим, что в 1/8 финала Wimbledon-2023 Украину представят две спортсменки - Элина Свитолина и Леся Цуренко. Элина в следующем раунде сыграет против Виктории Азаренко, а Леся встретится с Джессикой Пегулой из США.

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