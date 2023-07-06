Марта Костюк "всухую" проиграла первый сет, однако сумела перевернуть ход матча и одержать победу.

В среду, 5 июля, состоялся поединок первого раунда основной сетки Wimbledon-2023, в котором украинская теннисистка Марта Костюк играла против представительницы Греции Марии Саккари.

Матч завершился победой украинки в трех сетах.

Wimbledon-2023. Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Мария Саккари (Греция) - 0:6, 7:5, 6:2

Обзор матча:

Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время украинская теннисистка дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала 5 из 16 брейк-пойнтов.

Стоит отметить, что это была третья личная встреча теннисисток, украинка выиграла впервые.

Кроме того, Марта Костюк провела 15-й матч в карьере против соперницы из топ-10 мирового рейтинга и впервые победила.

Во втором раунде Wimbledon-2023 Костюк сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы. На старте соревнований испанка в двух сетах обыграла Элисон Риск.

Добавим, что это третий выход Марты во второй раунд Wimbledon, далее она еще не пробивалась.

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