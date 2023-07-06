В среду, 5 июля, состоялся поединок первого раунда основной сетки Wimbledon-2023, в котором украинская теннисистка Марта Костюк играла против представительницы Греции Марии Саккари.
Матч завершился победой украинки в трех сетах.
Wimbledon-2023. Первый круг
Марта Костюк (Украина) - Мария Саккари (Греция) - 0:6, 7:5, 6:2
Обзор матча:
Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время украинская теннисистка дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала 5 из 16 брейк-пойнтов.
Стоит отметить, что это была третья личная встреча теннисисток, украинка выиграла впервые.
Кроме того, Марта Костюк провела 15-й матч в карьере против соперницы из топ-10 мирового рейтинга и впервые победила.
Во втором раунде Wimbledon-2023 Костюк сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы. На старте соревнований испанка в двух сетах обыграла Элисон Риск.
Добавим, что это третий выход Марты во второй раунд Wimbledon, далее она еще не пробивалась.