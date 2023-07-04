В следующем раунде опытная украинка сыграет против Катерины Синяковой.

В понедельник, 3 июля, стартовал турнир серии "Большого шлема" Wimbledon-2023.

В первом раунде травяного турнира одержала победу опытная украинкая теннисистка Леся Цуренко.

34-летняя украинка в трех сетах победила американку Клер Лю.

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Wimbledon-2023. Первый раунд

Леся Цуренко (Украина) - Клэр Лю (США) - 6:3, 3:6, 6:4

Матч продолжался 2 часа 30 минут. Украинская теннисистка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок.

Это была вторая личная встреча теннисисток. Цуренко выиграла оба матча.

В следующем раунде Уимблдонского турнира украинка сыграет против чешской теннисистки Катерины Синяковой.

Отметим, что Леся Цуренко в 11-й раз в своей карьере выступает в основной сетке Wimbledon. В 2017 и 2022 годах ей удавалось дойти до третьего круга.

Напомним, в первом раунде Wimbledon-2023 также победу одержала экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она выиграла у легендарной американки Винус Уильямс.

Украинка Екатерина Байндль, к сожалению, покинула турнир. В первом круге она проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес - 4:6, 6:4, 4:6.

Еще две представительницы Украины Марта Костюк и Ангелина Калинина свои матчи первого раунда Wimbledon-2023 сыграют 4 июля.

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