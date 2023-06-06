Леся Цуренко покинула Ролан Гаррос-2023 на стадии 1/8 финала.

Опытная украинская теннисистка Леся Цуренко покинула Открытый чемпионат Франции по теннису.

В 1/8 финала 34-летняя украинка играла против первой ракетки мира из Польши Иги Швентек.

Цуренко снялась с матча в первой партии при счете 1:5. Еще при счете 1:4 она вызывала на корт врача для измерения давления.

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Ролан Гаррос-2023. 1/8 финала

Леся Цуренко (Украина) - Ига Швентек (Польша) - 1:5, отказ Цуренко

После матча Леся Цуренко рассказала, что она снялась с матча против Иги Швентек из-за вируса.

"У меня что-то такое, как у Рыбакиной – какой-то вирус. Мой организм этого не выдержал. Я делала все возможное, чтобы справиться с этим, но, к сожалению, это совсем другое дело просто делать обычные вещи и играть в теннис.

Поэтому мне было тяжело. Мне было трудно разогреться, но я надеялась, что когда начнется матч, я, возможно, буду чувствовать себя получше. Но, к сожалению, мне становилось все хуже, потому пришлось остановиться. Это было не то состояние, которое я хотела бы видеть на корте.

Понятия не имею, что это за вирус. Рыбакина говорила, что в Париже есть какая-нибудь инфекция. Все мы иногда болеем", - сказала Цуренко.

Добавим, что это была третья встреча Цуренко и Швентек. Украинка проиграла все три сражения.

В 1/4 финала Ролан Гаррос-2023 Ига Швентек встретится с Кори Гауфф из США.

Напомним, на Ролан Гаррос-2023 продолжает свои выступления Элина Свитолина. В 1/4 финала экс-первая ракетка Украины сыграет против Арины Соболенко из Беларуси.

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