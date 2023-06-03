Леся Цуренко в двух сетах разбила Бьянку Андрееску из Канады.

Опытная украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

В третьем круге престижного турнира украинка сенсационно победила в двух сетах Бьянку Андрееску из Канады.

Ролан Гаррос-2023. 1/16 финала

Бьянка Андрееску (Канада) - Леся Цуренко (Украина) - 1:6, 1:6

Видео дня

Матч продолжался 1 час и 3 минуты. За матч Цуренко ни разу не подавала навылет, совершила 1 двойную ошибку и отдала всего одну подачу. В 1-м гейме 2-го сета Андрееску сделала брейк, однако затем украинская теннисистка взяла 6 геймов подряд.

Это была третья встреча Цуренко и Андрееску. Представительница Украины выиграла все 3 поединка.

Стоит отметить, что пробившись в 1/8 финала, Леся повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате Франции.

В 1/8 финала Ролан Гаррос-2023 Леся Цуренко сыграет против польской теннисистки Иги Швентек. В двух предыдущих очных матчах украинка не выиграла у польки ни одного сета - дважды проиграв по 0:2.

Напомним, в 1/8 финала Ролан Гаррос-2023 пробилась экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина. Таким образом, впервые в истории в 1/8 финала Ролан Гаррос сыграют сразу две украинки.

Матч Свитолиной против Касаткиной состоится в воскресенье, 4 июня, а Цуренко и Швентек свой матч сыграют в понедельник, 5 июня.

Вас также могут заинтересовать новости: