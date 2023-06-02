Элина Свитолина во второй раз победила Анну Блинкову.

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос-2023.

Экс-первая ракетка Украины в третьем раунде престижного турнира одержала волевую победу в матче с россиянкой Анной Блинковой.

Ролан Гаррос-2023. 1/16 финала

Анна Блинкова - Элина Свитолина (Украина) - 6:2, 2:6, 5:7

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Матч продлился 2 часа и 15 минут. За это время украинская теннисистка совершила 5 эйсов, 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейкпоинтов.

Стоит отметить, что это была вторая очная встреча теннисисток. Неделей ранее Свитолина победила представительницу государства-террориста в финале турнира WTA 250 в Страсбурге.

В следующем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису Элина Свитолина снова встретится с российской теннисисткой. В этот раз соперницей украинки будет девятый номер мирового рейтинга Дарья Касаткина.

Добавим, что лучший результат Элины Свитолиной на грунтовом мейджоре - 1/4 финала в 2015, 2017 и 2020 годах.

Напомним, в одиночном разряде Ролан Гаррос-2023 продолжает свои выступления еще одна украинка - Леся Цуренко. Свой поединок 1/16 финала она сыграет против канадской теннисистки Бьянки Андрееску в субботу, 3 июня.

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