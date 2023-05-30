Теннисистка говорит, что таким образом у спортсменов не остается выбора.

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина выступила с критикой относительно запрета правительству Украины выступать отечественным спортсменам на международных соревнованиях, в которых принимают участие представители России и Беларуси.

В частности теннисистка отметила, что такой шаг не оставляет выбора украинским спортсменам, ведь буквально является приказом.

"Я не понимаю этого решения Минспорта. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за тенниса все произошло. Мы просто выстреливаем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну. Сейчас очень много видов спорта снова возвращает россиян и белорусов. Мне грустно за наших спортсменов, отдавших всю жизнь спорту. Не понимаю я позиции Минспорта. Они же выбора спортсменам не оставляют. Хорошо бы они позволяли участвовать по желанию, а так это приказ", - передает слова Свитолиной Tribuna.

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По мнению украинки лучше именно на спортивной площадке побеждать представителей РФ и РБ.

"У нас можно заморозить очки и вернуться через время, а вот в других видах спорта ситуация иная. Лучше выходить и обыгрывать их на спортивной площадке. Это было бы правильно", - добавила Свитолина.

Напомним, что соответствующий запрет поступил от правительства в середине апреля. Согласно ему на международных соревнованиях, в которых принимают участие россияне и белорусы, не разрешено выступать украинцам. Решение касается всех представителей официальных делегаций национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и Паралимпийским.

В случае нарушения этого правила будет рассматриваться вопрос о лишении спортивной федерации статуса национальной.

Однако предусмотрены и исключения. Например, сборная Украины по футболу будет продолжать участвовать в отборе на Евро-2024, несмотря на то, что в этой же квалификации есть представленная Беларусь. Это обусловлено тем, что шансы команды пересечься в очном противостоянии близки к нулю.

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