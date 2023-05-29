Украинская теннисистка победила Мартину Тревизан из Италии.

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина триумфально начала свой путь на Открытом чемпионате Франции.

В первом круге основной сетки турнира экс-первая ракетка Украины разгромила Мартину Тревизан из Италии.

Ролан Гаррос-2023. 1/64 финала

Элина Свитолина (Украина) - Мартина Тревизан (Италия) - 6:2, 6:2

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Поединок длился 1 час 12 минут. За матч Свитолина выполнила 2 подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки.

Это была первая встреча теннисисток.

"Я хочу поблагодарить всех, кто пришел меня поддержать сегодня. Это всегда особый момент, когда празднуешь победу в первом раунде здесь, на Ролан Гаррос. У меня с этим турниром связаны потрясающие воспоминания моих выступлений перед фантастическими болельщиками. Я просто очень счастлива из-за того, как я сегодня отыграла. Жду следующий матч.", - прокомментировала свою победу Свитолина.

В следующем раунде Ролан Гаррос-2023 Элина Свитолина встретится со Сторм Сандерс из Австралии.

Отметим, что для Свитолиной это первая победа над соперницей из топ-30 рейтинга WTA с сентября 2021 года.

Напомним, на прошлой неделе Элина Свитолина одержала победу на турнире серии WTA 250 в Страсбурге. В финале украинка разгромила россиянку Анну Блинкову.

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