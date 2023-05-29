Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина триумфально начала свой путь на Открытом чемпионате Франции.
В первом круге основной сетки турнира экс-первая ракетка Украины разгромила Мартину Тревизан из Италии.
Ролан Гаррос-2023. 1/64 финала
Элина Свитолина (Украина) - Мартина Тревизан (Италия) - 6:2, 6:2
Поединок длился 1 час 12 минут. За матч Свитолина выполнила 2 подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки.
Это была первая встреча теннисисток.
"Я хочу поблагодарить всех, кто пришел меня поддержать сегодня. Это всегда особый момент, когда празднуешь победу в первом раунде здесь, на Ролан Гаррос. У меня с этим турниром связаны потрясающие воспоминания моих выступлений перед фантастическими болельщиками. Я просто очень счастлива из-за того, как я сегодня отыграла. Жду следующий матч.", - прокомментировала свою победу Свитолина.
В следующем раунде Ролан Гаррос-2023 Элина Свитолина встретится со Сторм Сандерс из Австралии.
Отметим, что для Свитолиной это первая победа над соперницей из топ-30 рейтинга WTA с сентября 2021 года.
Напомним, на прошлой неделе Элина Свитолина одержала победу на турнире серии WTA 250 в Страсбурге. В финале украинка разгромила россиянку Анну Блинкову.