Элина Свитолина довольна своей текущей формой.

В четверг, 25 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина победила россиянку Варвару Грачеву в 1/4 финала турнира серии WTA 250 во французском Страсбурге.

Именитая украинка прокомментировала свой триумф, отметив, что она очень довольна своим текущим уровнем игры, но еще не вышла на пик формы.

"Что я думаю о победе в двух сетах? Да, отличный матч. Я думаю, что мы обе играли хорошо, хорошо подавали, поэтому я очень счастлива, что сыграла стабильно в течение всего поединка. Победившая и прошедшая дальше благодарю вас за все: за поддержку, за хорошую атмосферу.

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Что произошло при счете 4:1 во втором сете? Знаете, в голове столько происходит, я просто пыталась бороться дальше, снова доминировать на корте. В конце концов я вернулась на хороший уровень игры, смогла взять подачу при счете 4:4, этот гейм был очень важен. Да, я очень довольна своим уровнем.

Я провела отличный матч, но это не пик моих возможностей. Я хотела бы использовать его в качестве фундамента, это не конец турнира, еще мне нужно, я надеюсь, выиграть здесь пару матчей. Каждый раз я стараюсь показать все, на что я способна. На этот раз все сложилось в мою пользу, но я должен ожидать, что какие-то дни будут тяжелее других", - приводит слова Свитолиной btu.org.ua.

Отметим, что после матча Элина Свитолина отказалась пожать руку российской теннисистке.

В полуфинале турнира в Страсбурге украинка сыграет против представительницы Франции Клары Бюрель. Матч состоится 26 мая. Начало - в 17:30 по киевскому времени.

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