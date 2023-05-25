Для именитой украинки это первый полуфинал на таком уровне после возвращения из декрета.

Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира WTA 250 во французском Страсбурге.

В 1/4 финала турнира украинка взяла верх в поединке против россиянки Варвары Грачевой, которая является 44-й ракеткой мира.

Страсбург. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) - Варвара Грачова - 6:3, 6:4

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Поединок продлился 1 час и 23 минуты. Свитолина сделала две подачи навылет и реализовала четыре брейк-поинта из пяти. На счету россиянки две двойные ошибки и один реализованный брейк-поинт из одного.

Отметим, что после игры Элина Свитолина не пожала руку российской спортсменке.

В следующем раунде турнира именитая украинка сыграет против победительницы пары Клара Бюрель (Франция) - Бернарда Пера (США).

Для Свитолиной это первый полуфинал на таком уровне после паузы в карьере.

Напомним, в марте прошлого года украинка взяла перерыв в карьере. В начале апреля этого года Элина вернулась на корт после декрета.

В октябре прошлого года теннисистка впервые стала мамой. Свитолина родила дочку от французского теннисиста Гаэля Монфиса. Ее назвали Скай.

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