Дерби украинских спортсменок на кортах Италии.

В рамках первого раунда основной сетки (1/64 финала) теннисного Мастерса в Риме экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила своей соотечественнице Лесе Цуренко.

Матч длился один час 37 минут и завершился после двух сетов. В первой партии Цуренко одержала победу со счетом 6:4, во второй – 6:3.

Отметим, что перед матчем букмекеры считали фавориткой именно Лесю, а не Элину.

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WTA 1000

Рим, Италия. Грунт

Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Леся Цуренко (Украина) – 4:6, 3:6

После этого поединка в личном противостояниями между теннисистками теперь паритет – по две победы. Это была их первая встреча с 2017-го года.

Цуренко встретится в следующем раунде с американской теннисисткой Бернардой Пера (WTA 32)

Добавим, что сейчас Цуренко находится на 68-й строчке рейтинга WTA. Свитолина занимает 540-е место в списке.

Такая низкая позиция Элины связана с ее декретным отпуском. Она пропустила почти год, а впервые после возвращения сыграла 3 апреля в Чарльстоне. С тех пор в ее активе четыре победы, а в пассиве шесть поражений.

Для Цуренко это второй подряд турнир уровня WTA 1000, в котором она смогла преодолеть первый круг. В конце апреля украинка в Мадриде дошла до 1/16 финала, где уступила россиянке из первой десятки мирового рейтинга Дарье Касаткиной.

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