Украинка сыграла в полуфинале соревнования такого уровня впервые за почти два года.

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила в матче полуфинала Челленджера во французском Сен Мало. Ее соперницей была текущая 48-я ракетка мира Слоун Стивенс Изз США.

В первом сете Свитолина вела в счете 5:2, однако проиграла пять подряд геймов и завершила эту партию 5:7.

Второй сет украинка плохо начала, но потом выровняла ситуацию и даже вышла вперед, однако не смогла реализовать сет-поинты. В конце концов, все дошло до тайм-брейка, где Свитолина проиграла.

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Всего за два сета Элина не реализовала семь сет-поинтов. Кроме этого она дважды подавала на сет, однако Стивенс побеждала в этих геймах.

WTA 125. Сен-Мало, Франция

Грунт. Призовой фонд: $115,000

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) – Слоун Стивенс (США) – 5:7, 6:7 (5:7)

Отметим, что Свитолина на своем пути в полуфинал одержала победу над Деспиной Папамихаил (WTA 152), Исалиной Бонавентюр (WTA 84) и Леольей Жанжан (WTA 137). Сама Элина сейчас находится на 1088 строчке мирового рейтинга.

В финале турнира Слоун Стивенс встретится с Грит Миннен из Бельгии (WTA 173).

Напомним, что это девятый матч Свитолиной после возвращения из декретного отпуска. За эти встречи она четыре раза выиграла и пять раз уступила.

Добавим, что Элина впервые с августа 2021-го года сыграла в полуфинале WTA.

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